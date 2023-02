Motorola anuncia lançamento da nova geração da família Moto G

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



06/02/2023 | 09:55



A Motorola anuncia o lançamento da nova geração da família Moto G, com os smartphones Moto G73 5G, Moto G53 5G, Moto G23 e Moto E13. Todos eles apresentam design moderno, câmeras de qualidade, Android 13 instalado de fábrica e áudio multidimensional para experiências de consumo mais imersivas e interativas. Além disso, o Moto G73 e o Moto G53 são compatíveis com as redes 5G e contam com o Moto Secure, um hub exclusivo desenvolvido pela marca para centralizar um conjunto de funcionalidades de privacidade e segurança nos aparelhos, e com o aplicativo Family Space, que oferece um espaço digital seguro para as crianças.

Moto G73 5G

O Moto G73 5G é o aparelho ideal para tirar fotos, pois conta com um sensor principal de 50 MP, lente híbrida de ultrawide e macro, com 8 MP, e câmera frontal de 16 MP. Graças à tecnologia Ultra Pixel, que combina cada quatro pixels em um grande Ultra Pixel de 2,0um, oferece boas fotos mesmo em ambientes com baixíssima luminosidade. O smartphone também tem tela FHD+ de 6,5 polegadas, com taxa de atualização de 120 Hz, e sistema de áudio Dolby Atmos, que proporciona sons cristalinos e tridimensionais.

Para aproveitar o melhor da conectividade 5G, o Moto G73 5G é equipado com 8 GB de memória RAM, 128 GB de armazenamento interno e processador MediaTek D930. O conjunto permite baixar todos os tipos de conteúdo em alta velocidade e navegar em diferentes apps ao mesmo tempo. E o melhor: tudo isso sem se preocupar com a bateria. O dispositivo tem capacidade de 5.000 mAh, com carregamento TurboPower de 30 W.

Moto G53 5G

Já o Moto G53 5G chega como o smartphone 5G com Android 13 com o melhor custo-benefício do Brasil. Seguindo a filosofia da Motorola de democratizar tecnologias e funcionalidades que estão disponíveis somente em celulares do segmento premium, o modelo é o primeiro aparelho da família equipado com e-SIM.

Além de ser otimizado para usar o melhor da quinta geração de conectividade, o aparelho tem sistema de câmera com sensor principal de 50 MP e câmera de selfie de 8 MP. O smartphone possui chipset Snapdragon 480+ 5G, com 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno. Sua tela é HD+ de 6,5 polegadas, com taxa de atualização de 120 Hz e tecnologia Dolby Atmos. Ainda conta com bateria de 5.000 mAh e carregador de 20 W.

Moto G23

O Moto G23 possui um sistema de câmeras triplas com sensor principal de 50MP equipado com a tecnologia Quad Pixel para fotos mais detalhadas mesmo em condições de baixa luminosidade. Os outros sensores são uma lente Macro Vision e uma câmera ultrawide de 125º.

A tela HD+ de 6,5 polegadas com taxa de atualização de 90 Hz traz todos os detalhes para uma navegação mais fluida e cores mais vibrantes em jogos mobiles e aplicativos de streaming. O aparelho vem com um carregador de 30 W, que garante horas de bateria com minutos de carga. O processador é o MediaTek Helio G85, que permite ao usuário curtir seus filmes, séries e aplicativos favoritos sem travamentos. Para finalizar, o sensor de impressão digital fica localizado na lateral do smartphone para acesso rápido e design mais elegante.

Moto E13

O Moto E13 chega para redefinir o conceito de básico. Ele tem design fino e elegante e oferece experiência audiovisual imersiva com tela ultrawide HD+ de 6,5 polegadas e Dolby Atmos. Tudo isso com uma bateria de 5.000 mAh que não vai deixar o usuário na mão.

O aparelho é compatível com as frequências dual-band 5 GHz e 2,4 GHz, que oferecem conectividade mais rápida, e com a tecnologia Bluetooth 5.0, capaz de se conectar com acessórios em maior distância e com melhor eficiência. O sistema de câmeras do Moto E13 vem equipado com sensores de 13 MP (frontal) e 5 MP (selfie) com Inteligência Artificial para fotos mais profissionais e equilibradas. Essa funcionalidade é impulsionada pelo processador Octa-Core do smartphone.

Software e segurança

Tanto o Moto G73 5G quanto o Moto G53 5G têm o Android 13 puro como sistema operacional, com a possibilidade de personalizar cores, temas e idioma do aparelho. Há também o My UX, que oferece acesso rápido a diversas funcionalidades do smartphone por meio de gestos, como o icônico “acender a lanterna” da Motorola.

Ambos os aparelhos são equipados com o ThinkShield for Mobile, para oferecer uma camada adicional de segurança, que alcança os padrões mais elevados, para proteger os dados de cada smartphone de ameaças como malware e phishing.

A nova geração da família Moto G ainda tem um aplicativo inédito, chamado Moto Secure, que possui funcionalidades essenciais para proteger ainda mais o smartphone. Ele permite que o usuário gerencie redes, permissões de aplicativos, além de proteger seus arquivos com a funcionalidade Pasta Segura, que tem senha exclusiva.

Por fim, os dois lançamentos também vêm com outra novidade: o Family Space. Com esse aplicativo, os pais ou responsáveis podem criar um espaço no smartphone para que as crianças brinquem e aprendam com segurança. Com ele, é possível limitar o uso de tela, controlar o acesso a determinados apps e criar outros perfis de usuários, para obter uma experiência digital personalizada e mais segura.

Disponibilidade da nova geração da família Moto G



Moto G53 5G está disponível por R$ 1.899 nas cores grafite, rosê e prata;

Moto G23 está disponível por R$ 1.599 nas cores azul, branco e grafite;

Moto E13 está disponível nas versões 2/32 GB (R$ 999) e 4/64 GB (R$ 1.099) nas cores grafite, verde e off white;

Moto G73 5G chegará ao mercado em breve e estará disponível nas cores azul e branco.