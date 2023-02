Ex-affairs, Taylor Swift e Harry Styles conversam e trocam abraços no Grammy 2023

06/02/2023 | 09:10



Já dizia Taylor Swift: We never go out of style! Se você nunca superou o fim do relacionamento da cantora com Harry Styles, fique aqui um aviso de gatilho. No último domingo, dia 5, os dois foram vistos conversando e até trocando um abraço na cerimônia do Grammy 2023, da qual ambos saíram premiados.

Não muito tempo depois, a web foi tomada por fãs comentando o encontro. Afinal, há cerca de dez anos, chegava ao fim um dos relacionamentos mais famosos da compositora de You Belong With Me, Lover e mais outros tantos sucessos. Inclusive, após o fim do breve namoro, que aconteceu entre 2012 e 2013, Tay Tay ainda lançou uma série de músicas que foram apontadas pelos fãs como possíveis indiretas para Harry, como Style, Out of The Woods e I Knew You are Trouble.

Voltando a falar sobre o encontro. Nas imagens, é possível ver os cantores conversando amigavelmente, deixando claro que os possíveis desentendimentos já viraram passado. Essa não é a primeira vez que eles conversam publicamente, o mesmo aconteceu em 2021, durante a cerimônia do Grammy daquele ano. Vale lembrar que Taylor está em um relacionamento sério com Joe Alwyn, enquanto Harry terminou recentemente seu namoro com Olivia Wilde.