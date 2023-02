Carlinhos Maia causa polêmica ao detonar Anitta em torcida antes do Grammy: Acho você chata

06/02/2023 | 09:10



Anitta foi o assunto de domingo, dia 5, depois de representar o Brasil na categoria de Artista Revelação do Grammy 2023. Toda trabalhada na grife Versace, ela arrasou na premiação e ainda completou a produção com joias da Tiffany & Co.

Quando mostrou nas redes sociais o visual que usaria no prêmio, no entanto, uma polêmica veio à tona. Carlinhos Maia resolveu repostar a publicação em seus Stories e escreveu um recado de torcida para cantora, mas acabou detonando Anitta ao mesmo tempo. O influenciados digital escreveu:

Vai lá e ganha essa p***a! Você é nossa, você é talentosa demais. Estamos com você. Acho você chata, acho! Mas quem não é? Seu talento supera tudo! Sou fã. Ganhe, frase que que causou entre os fãs da artista.

Depois, ao ser questionado se ele era fã ou hate de Anitta, Carlinhos voltou a falar sobre o assunto no Instagram, dizendo que é muito fã da cantora, sim. Eita!

Lembrando que Anitta acabou perdendo o prêmio, sendo desbancada por Samara Joy.