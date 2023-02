Games: enigma de Trials Evolution só será resolvido em 2113 sob a Torre Eiffel

Bianca Bellucci

Trials é uma série de jogos que coloca o usuário no papel de um motociclista, que deve realizar saltos insanos e precisos para vencer os desafios de cada fase. O primeiro título foi publicado em 2000 pela RedLynx, uma desenvolvedora finlandesa. Mas a dinâmica do game começou a mudar a partir do terceiro lançamento.

Em Trials HD, lançado em 2009, os usuários descobriram que o jogo trazia um enigma escondido, que fazia referências a teses de vida extraterrestre e coisas científicas. Para desvendá-lo, fãs se reuniram em fóruns. Esta brincadeira pôde ser resolvida dentro do próprio game. O enigma de Trials Evolution, a sequência de 2012, no entanto, levou o mistério para o mundo real e terminou com uma incógnita ainda maior: o dilema só será de fato resolvido em 2113 sob a Torre Eiffel, em Paris (FRA).

O enigma de Trials Evolution

Pouco após o lançamento, os jogadores começaram a procurar pelo enigma de Trials Evolution. Assim, descobriram uma série de placas de madeira espalhadas por todo o game e suas expansões. Ao juntá-las, descobriu-se que eram instruções para realizar uma manobra secreta no jogo, que desbloqueava uma música. Sua letra dizia:

“Acorde e ouça. Os segredos estão escondidos nas notas mais altas. Seus ouvidos podem não as captar. Você pode ter que transformar isso em algo visível. Esteja preparado para encontrar uma estranha linha codificada. Decodificação deve ser usada. Agora, arrepios estão percorrendo sua espinha a medida em que um tesouro aguarda você.”

Os “detetives gamers” repararam que o início da música apresentava notas estranhas e quase inaudíveis. Quando transcritas com um espectrômetro, porém, revelavam um Código Morse. Ele, por sua vez, abria um website.

Nesta página, 26 imagens criptografadas foram acrescentadas ao longo de 2013. Ao final, os jogadores perceberam que cada ícone fazia referência a um cientista e que as iniciais de seus nomes formavam o alfabeto. Após esta descoberta, a seguinte frase apareceu no site: “Um grande congelamento sem um fim absoluto” – uma possível referência à extinção do planeta.

Assim que o código foi inserido, os jogadores foram redirecionados para outro site. A página informava coordenadas e pistas para encontrar quatro objetos espalhados no mundo real. Os locais escolhidos foram: São Francisco (Estados Unidos), Sydney (Austrália), Bath (Inglaterra) e Helsinki (Finlândia).

Em cada um dos três primeiros locais, os jogadores encontraram uma pequena arca selada. Dentro dela, havia uma chave e uma mensagem: “Parecia que tinha sido uma eternidade”. A citação foi tirada do livro A Culpa É das Estrelas, do escritor norte-americano John Green.

Na capital finlandesa, por sua vez, foram achados documentos relativos à venda de terras de uma propriedade francesa no século 18 e uma placa de metal, que continha coordenadas para encontrar a quinta e última arca. Escondida em um cemitério, ela continha, além da chave e da inscrição presentes nos outros baús, um relógio de bolso com uma gravação datada de 1916.

É válido destacar, entretanto, que foi Riders of Doom, a segunda DLC do jogo, que revelou a última parte do enigma de Trials Evolution. Ela indicou que as placas de madeira encontradas no início do game apontavam para novas caixas escondidas. Cada uma delas continha uma placa com os dizeres: “Está completamente além de nossos poderes mensurar a mudança das coisas por meio do tempo” – referência ao filósofo austríaco Ernst Mach.

Atrás da placa, por sua vez, encontrava-se a seguinte mensagem: “Meio-dia do ano 2113. Primeiro sábado de agosto. Uma das cinco chaves abrirá a caixa debaixo da Torre Eiffel”.

O que diz o criador do mistério

O enigma de Trials Evolution foi planejado por Antti Ilvessuo – que fundou a RedLynx, em 2000, junto ao seu irmão Atte. Em entrevista à BBC, ele disse que preferiu não estar presente quando o mistério for solucionado, bastando ter presenciado a união das pessoas para tentar resolvê-lo.

“Não estou tentando deixar um legado. O legado é das pessoas que trabalharam juntas para resolver o enigma e das que entregarão as chaves para as gerações futuras. Ou seja, é um legado comum. Um legado do trabalho de muitas pessoas.”

Antti, no entanto, garante que deixou acordos concretos para que, no primeiro sábado de agosto de 2113, quem comparecer ao meio-dia à reunião abaixo da Torre Eiffel irá encontrar a peça final do misterioso quebra-cabeça.

