'Marte Um' e 'A Viagem de Pedro' se destacam nos pré-indicados do Prêmio Platino

06/02/2023 | 08:38



Dois filmes brasileiros, Marte Um, de Gabriel Martins, e A Viagem de Pedro, de Laís Bodanzky, são destaque nos Prêmios Platino, que almeja celebrar a produção cultural e audiovisual de países de fala espanhola e portuguesa. A premiação será em 22 de abril, no Palácio Ifema, em Madri.

Marte Um, que foi indicado pelo Brasil para tentar uma vaga no Oscar, mas não conseguiu, recebeu pré-indicações ao Platino em seis categorias, enquanto A Viagem de Pedro figura em cinco. O Brasil concorre ainda com as séries O Rei da TV, com quatro pré-indicações, e Rota 66: A Polícia que Mata, com três.

Mais indicações

Com relação a elenco, Aline Marta Maia e Maeve Jinkings (Carvão), Cauã Reymond e Sergio Laurentino (A Viagem de Pedro), Kika Sena (Paloma), Leandro Daniel Colombo (Jesus Kid), Marcélia Cartaxo (A Mãe) e Rômulo Braga (Sol) entram na corrida para conquistar a estatueta de melhor ator e atriz em filmes. Humberto Carrão (Rota 66: A Polícia que Mata), Liniker e Seu Jorge (Manhãs de Setembro) e Mariano Mattos e Roberta Gualda (O Rei da TV) disputam nas categorias de atuação em séries.

Nova categoria

Os Prêmios Platino agora contam com nova categoria, que é a de Melhor Comédia Ibero-americana. O Brasil disputa com Bem-vinda a Quixeramobim, de Halder Gomes. Outros destaques são: Amigo Secreto e Kobra Auto Retrato, na seção de documentários, e Além da Lenda - O Filme, Meu Amigãozão - O Filme, Tarsilinha e Tromba Trem: O Filme, como melhor animação. A premiação terá transmissão do Canal Brasil.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.