Viola Davis vence estatueta no Grammy 2023 e se torna EGOT

06/02/2023 | 02:10



Ladies and gentlemen, Viola Davis não está brincadeira! Neste domingo, dia 5, a atriz venceu uma estatueta do Grammy 2023, muito antes da cerimônia começar, e se tornou integrante do EGOT.

Se você está se perguntando o que isto quer dizer, te ajudamos a entender. A partir de agora, Viola ganha o status que pouquíssimos astros de Hollywood possuem: ela é a 18ª pessoa e a terceira mulher negra da história a ganhar os quatros principais prêmios da indústria do entretenimento. Davis simplesmente gabaritou Emmy, Grammy, Oscar e Tony Awards. Uau!

O prêmio que a fez garantir o título de EGOT foi da categoria de Melhor Gravação de Audiobook, Narração e Gravação com sua biografia Finding Me.