Internacional desperdiça chances e empata com Novo Hamburgo pelo Gauchão

05/02/2023 | 22:38



Com muitas chances desperdiçadas, o Internacional não saiu do empate sem gols com o Novo Hamburgo na noite deste domingo, na conclusão da quinta rodada do Campeonato Gaúcho. Jogando fora de casa, no estádio do Vale, em Novo Hamburgo (RS), o time colorado acertou a trave nos minutos finais, mas não conseguiu vencer.

O Inter chegou a nove pontos, em segundo lugar. Apesar de se manter invicto, viu o Grêmio sustentar o 100% de aproveitamento e chegar a 15 pontos, na liderança. O Novo Hamburgo segue em décimo, agora com três pontos, mas ainda sem vencer.

O início de jogo foi muito disputado, mas com poucas chances claras no começo. O Inter conseguiu a primeira boa chegada com Alan Patrick, que arriscou da meia-lua e a bola passou com perigo, pelo lado. Depois foi a vez de Wanderson ficar com a bola no lado direito da área e arriscar de primeira, mas para fora.

A chance mais perigosa do Novo Hamburgo no primeiro tempo foi já nos minutos finais, quando Lucas Gaúcho chutou de fora da área, rasteiro, com muito perigo. O Inter respondeu nos acréscimos, com Wanderson, que recebeu na pequena área e, livre de marcação, cabeceou fraco. Ainda deu tempo de Wanderson tocar para trás, mas Pedro Henrique passou da linha da bola e não conseguiu finalizar bem.

No segundo tempo, o Novo Hamburgo voltou melhor e ficou mais tempo no ataque, mas não conseguiu criar chances claras. Quando conseguiu responder, o Inter perdeu outra chance, já na parte final. Bustos fez boa jogada e acionou Wanderson, que desviou mal, mesmo com o gol aberto.

Nos minutos finais, o Inter criou sua melhor chance no jogo. Alan Patrick fez fila, deixou quatro marcadores para trás e chutou bem. O goleiro desviou e a bola parou na trave. O Novo Hamburgo respondeu com escanteio e chance perdida de Kesley, mantendo o empate no placar.

O time de Porto Alegre volta a campo na próxima quarta-feira pela sexta rodada. Às 21h30, receberá o Caxias no Beira-Rio, em Porto Alegre.

FICHA TÉCNICA:

NOVO HAMBURGO 0 X 0 INTERNACIONAL

NOVO HAMBURGO - Lucas Maticoli; Itaqui, Kesley, Guilherme Mattis e João Vinícius (Barbieri); Zé Vitor, Filipe Fraga e Dionathã (Fabrício); Luiz Meneses (Nicolas Ferri), Matheus Lagoa (Maurinho) e Lucas Gaúcho (Patrick Correia). Técnico: Edinho Rosa.

INTERNACIONAL - Keiller; Mário Fernandes, Rodrigo Moledo (Bustos), Vitão e Renê; Baralhas, Carlos de Pena (Johnny) e Alan Patrick; Pedro Henrique (Lucca), Wanderson (Estevão) e Alemão (Maurício). Técnico: Mano Menezes.

CARTÕES AMARELOS - Zé Vitor, Luiz Meneses, Maurinho e Lucas Gaúcho (Novo Hamburgo); Renê, Baralhas e Alemão (Internacional).

ÁRBITRO - Douglas Schwengber da Silva.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio do Vale, em Novo Hamburgo (RS).