Rogério vê elenco pronto para encarar rivais no Brasileiro: 'Feliz com elenco'

05/02/2023 | 19:39



A dedicação do elenco em busca da vitória até o final sobre o Santo André neste domingo, e o trabalho que vem sendo realizado no CT da Barra Funda nesta temporada foram os argumentos que o treinador Rogério Ceni usou em sua entrevista coletiva para vislumbrar um futuro animador para a torcida. De acordo com o comandante, a diretoria vem se esforçando para melhorar o elenco e ele enxerga um salto de qualidade em relação ao ano passado.

"Feliz com o elenco que tenho e com a postura que adotamos no jogo. Temos um bom grupo, mas infelizmente não podemos ter todos à disposição. Recuperando os atletas vejo o São Paulo em melhores condições na fase mais aguda da competição (Campeonato Paulista)", afirmou o treinador.

Na comparação com Palmeiras, Flamengo e Atlético-MG, Rogério entende que o São Paulo ainda está alguns degraus abaixo. No entanto, disse estar satisfeito com o que tem em mãos.

"Não temos o entrosamento de um Palmeiras, o refinamento de um Flamengo, ou um poder de investimento em contratações como o Atlético, mas vejo uma equipe bastante competitiva sim."

As contusões e os jogadores entregues ao departamento médico são o grande problema que o treinador vem enfrentando para poder armar a equipe. No entanto, ele vem conseguindo se ajeitar com o material humano que tem.

"Estamos com mais opções em relação ao ano passado, tenho mais opções táticas, variações de um contra um. Com o nosso plantel em condições, acredito que podemos enfrentar as grandes equipes do futebol brasileiro", comentou.

Em meio a problemas de contusão e desfalques, o São Paulo se prepara visando o compromisso do meio de semana pelo Paulista. Na quarta-feira, o compromisso é contra o Bragantino, fora de casa. No final de semana, o desafio é contra o Santos, no Morumbi.

"Temos que trabalhar com esses jogos seguidos e arrumar o time. Mas estou muito satisfeito com o elenco e com o que vem sendo apresentado", completou o treinador são-paulino.