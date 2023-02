Mulher da 1ª experiência sexual de príncipe Harry lamenta exposição em livro

05/02/2023 | 18:52



A primeira experiência sexual do príncipe Harry é um dos assuntos expostos em O Que Sobra (Spare, no título original), seu livro de memórias, lançado no Brasil em janeiro deste ano. Apesar de curioso aos leitores, o relato foi repudiado pela mulher envolvida na situação, que ocorreu há quase 22 anos.

Ao The Sun, Sasha Walpole, atualmente com 40 anos, criticou a exposição do príncipe. Segundo ela, ficou "chocada" e sem entender o motivo do relato. "Ele poderia apenas ter dito que perdeu a virgindade e deixado por isso mesmo. Mas ele descreveu como aconteceu", repudiou.

Sasha disse que sua privacidade foi invadida e rebateu a incompreensão pelo seu incômodo: "É tudo bem se você não for a outra pessoa envolvida. Se você for eu, então de repente você sente como se seu mundo estivesse ficando um pouco menor".

Embora não tenha tido seu nome exposto na obra, Sasha alegou que os detalhes publicados permitiram sua identificação entre as pessoas presentes no momento. "Achei que poderia passar, mas aos poucos comecei a ouvir histórias. Então, tive que assumir um certo controle e contar minha história, com minhas palavras, com todo o contexto e detalhes corretos", justificou.

A mulher lamentou a falta de empatia de Harry em não procurá-la para pedir autorização do relato. "Guardei segredo por mais de 21 anos. (...) Foi literalmente apenas algo que aconteceu. Eu nunca teria falado sobre isso se o livro não tivesse sido publicado", concluiu Sasha, destacando que não busca fama ou fortuna.