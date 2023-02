Daniel Alves tem dívida de mais de R$ 12 mi com o Tesouro espanhol, diz jornal

05/02/2023 | 16:24



Além da acusação de agressão sexual e de estar preso na Espanha, Daniel Alves enfrenta outros problemas no país europeu. De acordo com informação publicada pelo jornal El Confidencial, o jogador brasileiro tem uma dívida de 2,25 milhões de euros com o Tesouro da Espanha, algo equivalente a R$ 12,5 milhões na cotação atual.

De acordo com o El Confidencial, o tesouro espanhol teria penhorado metade do patrimônio do atleta em abril de 2022, por conta da dívida.

Além disso, ainda segundo o que foi publicado na Espanha, a situação econômica de Daniel Alves teria piorado por conta da penhora pois alguns contratos de patrocínio que o jogador tinha foram congelados.

Outro ponto que o El Confidencial destaca na situação financeira de Daniel Alves é o fato de que o jogador brasileiro fechou quatro das seis empresas que tinha na Espanha entre 2019 e 2021. Por fim, a publicação destaca que um apartamento que o brasileiro tem na região de Sant Feliu Llobregat está embargado e o tesouro espanhol proibiu a alienação do imóvel para garantir o pagamento do valor que é devido.

EM BUSCA DA LIBERDADE

Nos últimos dias, a defesa de Daniel Alves vem buscando alternativas para conseguir a liberação do jogador da prisão preventiva. Uma delas é usar a questão econômica e a relação que o atleta possui com a Espanha. Contudo, de acordo com a publicação do jornal espanhol, a questão financeira do brasileiro pode não ser algo que o ajudará a sair da prisão.