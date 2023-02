Giullia Be participa do jantar do Grammy, confira!

05/02/2023 | 15:11



Na última sexta-feira, dia 3, Giullia Be participou de um jantar de luxo do Grammy. A Menina Solta foi convidada para o evento que reuniu as Pessoas do Ano, segundo a Academia. A cantora, de 23 anos de idade, foi indicada na categoria de Artista Revelação ao Grammy Latino de 2022.

Giullia foi ao evento acompanhada de seu namorado, Connor Kennedy, sobrinho-neto do presidente americano John F. Kennedy. Em seu Stories, a cantora postou uma foto com o amado, se declarando na legenda.

Pessoas do Ano com minha pessoa favorita, escreveu.