Maiara conta como flerta durante shows: Faço contato visual

05/02/2023 | 15:11



A dupla concedeu entrevista ao jornal Metrópole em Portugal, onde as gatas gravaram o próximo disco. Com muita descontração, as gêmeas contaram como costumam flertar nos shows.

Maiara disse que costuma fazer contato visual e pedir para alguém da produção chamar a pessoa. A cantora comentou que a equipe até já chamou sua atenção sobre isso.

- Você está louca? Eu vi ele com a mulher do lado, maluca!, alerta uma de suas funcionarias.

Falando em relacionamentos, Maraisa aproveitou a ocasião para refletir sobre seus relacionamentos anteriores.

- A gente desconfia, sim! Eu não confio em ninguém, é muito difícil mesmo, mas eu fiquei assim, eu não era assim, não.

Mas a gata logo em seguida disse que isso não afeta muito nos seus lances.

- Eu desconfio de todo mundo, mas mesmo assim eu vou!

E tá errada? Arrasou!