Participantes de reality inspirado em Round 6 apontam maus-tratos

05/02/2023 | 13:11



Da ficção para o real! Os participantes de um reality show da Netflix inspirado na série Round 6 estão denunciando a produção por maus-tratos nos bastidores. Segundo a revista Variety, o programa foi gravado no Reino Unido e selecionou 456 concorrentes disputando um prêmio de quatro milhões e 500 mil dólares.

Segundo informações divulgadas, os participantes não foram pagos pela participação e permaneceram o triplo do horário estipulado para as gravações. Sem contar com as situações insalubres, visto que tudo aconteceu em um dia de inverno em que as temperaturas chegaram zero graus celsius, onde vários competidores desmaiaram no set.

- Nunca passei tanto frio por tanto tempo na minha vida. Não podíamos sentir nossos pés ou dedos dos pés. Foi ridículo.

Entre as atividades do reality, contavam com a brincadeira Batatinha frita um, dois, três. Onde, na série, os competidores teriam que parar quando a música terminasse para não serem alvos de uma boneca assassina.

- Na segunda vez que a música tocou, vi em minha visão periférica esquerda uma garota estava bamba. Então ela caiu e deu para ouvir a cabeça dela batendo no chão. Aí veio alguém no microfone e disse para mantermos nossas posições porque o jogo não estava pausado. Depois disso, as pessoas começaram a cair como moscas.

Até o momento, a Netflix não se pronunciou sobre tais acontecimentos.