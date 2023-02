Príncipe Harry ainda não teria recebido o tão esperado pedido de desculpa da Família Real

05/02/2023 | 13:11



Enquanto Spare, autobiografia de Príncipe Harry, vira manchete de jornal ao redor do mundo todo, dentro do Palácio de Buckingham a situação continua sem novidades. De acordo com o jornal Us Weekly, uma fonte anônima revelou que mesmo após as revelações bombásticas que o Duque de Sussex fez em seu livro, as relações entre os membros da Família Real permanecem sem mudanças.

- Nenhum pedido de desculpas a Meghan Markle foi feito pelo Palácio, o que frustra Harry. Ele também não recebeu um pedido de desculpas pessoal, revela a fonte.

Como você viu, o Duque de Sussex comentou sobre sua relação conturbada com seu pai, Rei Charles III, e seu irmão, Príncipe William, e também revelou que se vê aberto a perdoar os familiares, pois quer ter a presença deles em sua vida. Mas por enquanto, parece que Príncipe Harry não obteve sucesso.

- Ele esperava que sua família, especialmente William, colocasse as cartas na mesa e tivesse uma conversa aberta com ele, mas eles não fizeram progressos, disse a fonte.

Será que a família real vai conseguir perdoar Harry por revelar tantas polêmicas?