UE: teto de preço ao petróleo e derivados da Rússia entra em vigor

05/02/2023 | 12:54



A União Europeia está banindo produtos petrolíferos refinados russos, como óleo diesel, e impondo um teto de preço nas vendas para países não ocidentais. A medida entra em vigor após o embargo ao carvão e à maior parte do petróleo da Rússia. A medida visa reduzir ainda mais a dependência da energia russa e os pagamentos ao cofre de guerra do Kremlin.

A participação da Rússia nas importações do bloco já foi reduzida de mais de 50% para 27% em dezembro, com os fornecedores dos Estados Unidos aumentando os embarques para níveis recordes. A nova capacidade de refinaria entrando em operação este ano no Kuwait e na Arábia Saudita e no próximo ano em Omã também pode ajudar. A Índia é outra fonte potencial.

O limite de preços foi fixado em US$ 100 por barril para diesel e outros produtos derivados do petróleo, como combustível de aviação. Para outros produtos derivados do petróleo bruto, como o óleo combustível usado em caldeiras de usinas elétricas e na indústria, o preço máximo é de US$ 45 por barril.

Se o limite funcionar como anunciado, os fluxos globais de diesel devem se reorganizar, com a Europa encontrando novos fornecedores e o diesel russo encontrando novos clientes, sem uma grande perda de oferta. Na prática, os mercados terão que se ajustar e pode haver um breve pico de preços. "Quando as exportações russas são restritas, por qualquer motivo, é claro que isso causaria alguns problemas no processo de reorganização", disse Hedi Grati, chefe de combustíveis e pesquisa de refino para a Europa na S&P Global Commodity Insights. "A Europa estaria competindo com outros grandes importadores e isso causaria uma pressão de alta nos preços", acrescenta.

A Rússia disse que não venderá petróleo para países que seguem o teto, mas o limite e a queda na demanda de uma economia global em desaceleração significam que clientes na China, Índia e outros lugares podem comprar petróleo russo com grandes descontos, reduzindo a receita do Kremlin.

O objetivo é o mesmo com o teto de diesel: "É provável que a Rússia tenha mais dificuldade em encontrar novos compradores para seu diesel do que para o petróleo bruto e seja forçada a aceitar descontos ao fazê-lo", disse Simone Tagliapietra, um especialista em política energética do think tank Bruegel em Bruxelas.