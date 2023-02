Kelvin Hoefler fica em 4º no Mundial de Skate Street e Aurelien Giraud é campeão

05/02/2023 | 12:25



Após o título de Rayssa Leal no feminino, o título mundial de Skate Street masculino foi confirmado pelo francês Aurelien Giraud, de 25 anos. O brasileiro Kelvin Hoefler foi bem na disputa das finais em Sharjah, nos Emirados Árabes, mas acabou fora do pódio, ficando na quarta colocação. A prata foi vencida pelo português Gustavo Oliveira e o bronze ficou com o japonês Ginwoo Onodera, de 12 anos.

Finalista olímpico, Giraud ganha o título mundial e ainda fica muito próximo de se garantir nas disputas das próximas Olimpíadas de Paris, em 2024, quando poderá competir em casa.

O português Gustavo Oliveira começou as disputas dando um verdadeiro show na pista e superou a faixa dos 90 pontos no torneio, com uma nota de 91,18. Giraud igualou as marcas e elevou a disputa. Logo depois, Onodera já deu indícios que a briga pelo título poderia ficar entre os três.

Com dores, Kelvin Hoefler fez uma boa volta para garantir nota de 81,12, antes de desabar no chão, mostrando bastante cansaço. A nota de Kelvin se manteve, mas a posição do brasileiro nas voltas seguintes caiu para a sexta. Nas manobras, Kelvin conseguiu um 80,15 para se manter no sonho pelo pódio, que já parecia distante pelas altas notas dos adversários. Com uma manobra acertada na última tentativa, o brasileiro fez nota de 87, 32 e subiu para a quarta posição.

Veja o resultado das finais em Sharjah:

1º Aurelien Giraud (FRA) - 269,33

2º Gustavo Ribeiro (POR) - 267,38

3º Ginwoo Onodera (JAP) - 263,04

4º Kelvin Hoefler (BRA) - 248,59

5º Richard Tury (SVK) - 245,49

6º Jagger Eaton (EUA) - 179,15

7º Chris Joslin (EUA) - 179,08

8º Sora Shirai (JAP) - 155,78