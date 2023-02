Sabrina Sato comemora aniversário de 42 anos de idade ao lado da família

05/02/2023 | 12:10



Sabrina Sato tem motivos de sobra para começar o mês de fevereiro toda sorridente, tudo porque é o mês do aniversário dela e também tem Carnaval. Durante a noite do último sábado, dia 4, a apresentadora dividiu com seus fãs e seguidores nas redes sociais alguns momentos em família que teve.

Pois é, a bonitona recebeu os pais e o restante de sua família para comemorar a entrada dos seus 42 anos de idade. A festa contou com um bolo belíssimo branco, cheio de enfeites coloridos que tinha os seus dois andares.

Para ajudar a mamãe, Zoe, filha de Sabrina Sato e Duda Nagle, decidiu que iria apagar as velinhas, logo depois disso, ao lado do papai, a pequena também gravou um vídeo homenageando Sabrina Sato e mostraram também alguns momentos fofos ao lado dela.