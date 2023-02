?Marte Um?, representante do Oscar 2023, será exibido pelo Canal Brasil

05/02/2023 | 11:18



Marte Um, emocionante filme brasileiro sobre uma família da periferia, com uma importante trajetória em festivais internacionais e escolhido para representar o Brasil no Oscar 2023, que ainda está em cartaz em alguns cinemas (entre eles, Espaço Itaú e Petra Belas Artes), será exibido neste domingo, 5, às 19h, no Canal Brasil.

O filme de Gabriel Martins retrata o cotidiano de uma família em Contagem, Minas Gerais, nos últimos meses de 2018, pouco depois das eleições presidenciais. O pai, ex-alcoólatra, é porteiro de um prédio de classe média alta; a mãe é doméstica e, vítima de uma pegadinha, passa a agir como se tivesse perdido o eixo. A filha está embarcando numa relação que não é a sonhada pelos pais e o filho está dividido. O desejo de ser astro de futebol, no Cruzeiro, é do pai, não de Deivinho. Seu sonho é ser astrofísico, para embarcar num programa da Nasa - o Marte Um - que promete levar terráqueos ao chamado Planeta Vermelho.

Qual é a chance de isso ocorrer com um garoto brasileiro e periférico? Ele não desiste e passa grande parte dos seus dias estudando por meio de vídeos e palestras sobre astronomia na internet. A perseverança do menino e a superação dos dilemas familiares é o que inspira a história.

O Canal Brasil pode ser acessado pelas operadoras de TV à cabo e pelo Globoplay.

Marte Um também pode ser alugado em plataformas de streaming, como YouTube Filmes, Apple TV e Google Play.