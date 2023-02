Rayssa Leal supera lesão e é campeã mundial de Skate Street, em Sharjah

05/02/2023 | 11:13



A semana de Rayssa Leal começou com uma queda durante o treino e dores no pulso e terminou com o título mundial de Skate Street em Sharjah, nos Emirados Árabes. A brasileira de apenas 15 anos foi espetacular na final deste domingo, alcançou a maior nota do dia (87,22) e uma somatória de 255,58 para garantir a medalha de ouro e o título de campeã mundial.

Este é o primeiro título de Rayssa com 15 anos, já que ela fez aniversário no último mês. A maranhense alcança os dois principais títulos do skate street, com a Liga Mundial e o Campeonato Mundial. Rayssa chega a 80 mil pontos no ranking de classificação e coloca "um pé" nas Olimpíadas de Paris 2024.

Rayssa Leal sofreu uma queda na última quinta-feira, enquanto participava de uma sessão de treinamentos do Mundial de Street. Não houve fratura, mas Rayssa permaneceu com dores e o pulso enfaixado. Mesmo assim, conseguiu desbancar Chloe Covell (253,51), fenômeno australiano de 12 anos, e a japonesa campeã olímpica Momiji Nishiya (253,30) na final. As brasileiras Gabriela Mazetto (221,45) e Pâmela Rosa (126,52) também estiveram nas disputas da final e ficaram na sexta e na oitava posições, respectivamente.

A competição começou com duas voltas na pista para cada atleta. Pâmela Rosa abriu as voltas para o Brasil. A skatista falhou nas manobras na primeira tentativa e ficou com nota de 12,21. Apesar de abrir com uma queda, a segunda volta teve uma recuperação da Pamela, que fez nota de 43,38.

Gabi Mazetto foi a segunda brasileira a se apresentar e ficou com nota de 58,64 porque não conseguiu executar sua última manobra. A segunda tentativa foi parecida e Gabi não conseguiu subir a nota. Para fechar, Rayssa Leal teve nota de 83,32 na primeira volta e foi uma das quatro atletas a passar dos 80 na pista.

Nas manobras únicas, Pamela e Gabi erraram as primeiras tentativas. Rayssa fez manobra tranquila no corrimão maior e alcançou nota de 85,04, se mantendo na disputa do pódio. Para reassumir a liderança em busca do título mundial, a Fadinha fez a melhor nota do dia na terceira manobra, 87,22. A duas manobras do fim, a brasileira acumulava 258,68.

Pâmela Rosa conseguiu boa nota na segunda manobra, 83,14. O mesmo aconteceu com Gabi, que subiu para 79,35. As duas precisavam de mais uma nota alta para tentar um pódio, após não se destacarem nas voltas. Pâmela voltou a cair nas últimas tentativas e terminou com somatória de 126,52, ficando em oitavo. Já Mazetto encaixou bem a parte de trás do skate para uma nota de 86,43 e subiu para sexta, com soma de 221,45.

Confira o resultado da final feminina:

1º Rayssa Leal (BRA) - 255,58

2º Chloe Covell (AUS) - 253,51

3º Momiji Nishiya (JAP) - 253,30

4º Rizu Akama (JAP) - 251,91

5º Funa Nakayama (JAP) - 240,79

6º Gabriela Mazetto (BRA) - 221,45

7º Paige Heyn (EUA) - 211,71

8º Pamela Rosa (BRA) - 126,52