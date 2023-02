Charge - 5 de fevereiro de 2023

Seri

05/02/2023 | 10:49



A concessionária Ecovias arrecadou pelo segundo ano consecutivo mais de R$ 1 bilhão com pedágios, segundo dados do Painel de Concessões de Rodovias, do TCE (Tribunal de Contas do Estado). A tarifa de R$ 33,80, paga pelo usuário, é a mais cara do Brasil e teve reajuste de 10% em dezembro do ano passado. A empresa é responsável pela operação do SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes) que conecta os municípios do Grande ABC à Baixada Santista.