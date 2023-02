Kelly Key comemora a maioridade do filho com post super fofo nas redes sociais

05/02/2023 | 10:11



Kelly Key já provou diversas vezes que é uma mãe super coruja e adora postar foto dos filhos nas redes sociais. E durante o último sábado, dia 4, a cantora posou ao lado de seu filho Jaime Vitor que estava comemorando o seus 18 anos de idade.

Ao lado do marido, Mico Freitas, a cantora posou para algumas fotos, e claro, celebrou a chegada da maioridade de Jaime Vitor com um bolo de chocolate de nada mais, nada menos, do que três andares. Além disso, Kelly Key fez questão de se derreter pelo garoto na legenda da publicação.

Meu herói já tem 18 [anos de idade]. Que eu te amo, você já sabe! Falo todos os dias! Que você é super capaz e inteligente, também digo! Você me emociona tanto? e muitas vezes me tira do sério!Gosto de te ver com o sorriso solto! Fica ainda mais lindo! Que nesta sua nova fase, você faça as melhores escolhas, que Deus te abençoe sempre e que você sorria, gargalhe e seja muito feliz, meu amor! Que você tenha saúde para dar e vender! Que você colecione momentos de conhecimento e aprendizado!Sobre mim? estarei sempre aqui? Para te fazer massageeeeem, dar abraços que estalam, para ter conversas longas e sérias, mas também para falarmos sobre coisas absurdas que mais ninguém pode ouvir!Já disse que te amo na mensagem!? Não lembro? Então, te amo;

Vale lembrar que além de Jaime Vitor, a cantora também é mãe de Artur de seu atual casamento e de Suzanna Freitas - fruto da relação da artista com Latino.