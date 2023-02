MC Daniel revela que quer pedir Mel Maia em casamento

05/02/2023 | 10:11



Mc Daniel e Mel Maia são literalmente o casal do momento e, claro, estão chamando a atenção de todos. O funkeiro que está com a agenda de shows bem apertada, divide sempre o seu cotidiano nas redes sociais.

Entre uma entrada e outra no palco, Mc Daniel sempre faz vídeos durante as viagens de van mostrando os bastidores de seu trabalho. Mas o que realmente chamou a atenção de todos recentemente foi que o cantor decidiu dar um novo rumo para a sua vida.

No vídeo que está circulando pelas redes sociais, Mc Daniel parece estar um pouquinho alcoolizado e ele revela que neste domingo, dia 5, vai pedir Mel Maia em casamento. Vale lembrar que eles assumiram o romance no começo do ano. Será?

Só que esta mesma publicação nos Stories dos amigos não foi tão bem vista pelos fãs que ficaram divididos sobre o assunto dizendo que ele estava bêbado e que ele não pode brincar com os sentimentos da atriz falando algo tão sério.