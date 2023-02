Odair revela dificuldades do Santos para trazer reforços: 'Recebemos muitos nãos'

05/02/2023 | 09:31



O técnico do Santos, Odair Hellmann, está bastante incomodado com a situação do time em 2023. A equipe foi derrotada com facilidade por 3 a 1 pelo Palmeiras no sábado, pela sexta rodada do Paulistão, e vive momento delicado. O treinador disse que a diretoria tem trabalhado atrás de reforços, mas está encontrando dificuldades no mercado de transferências.

"Não vou falar de reforços publicamente. Desde o meu primeiro dia estou tentando qualificar o elenco. Não trouxemos até agora porque não conseguimos. Não é por falta de vontade. Já recebemos muitos nãos, muitos nãos. Às vezes, você fica dias esperando a negociação e ela não acontece e aí parte para outra", disse em tom de incômodo.

O Santos amarga a última posição do Grupo A do Paulistão, com seis pontos, um a menos que a terceira colocada Inter de Limeira. Tanto o desempenho em campo como os resultados até aqui não têm agradado. Durante a semana, torcedores chegaram a invadir o CT do clube, fazendo ameaças ao elenco e cobrando reforços ao presidente Andres Rueda.

A situação complicada não começou neste ano. Nos últimos dois, o Santos ficou fora da fase final do Paulistão. Já no Brasileirão de 2022, foi apenas o 12º colocado e, em 2021, o décimo. As cobranças dos torcedores para a melhora do time em campo têm se intensificado.

Em um cenário delicado e de bastante pressão, o Santos joga diante do São Bento na quarta-feira, às 21h35, pela sétima rodada do Paulistão. Já no domingo, enfrenta o São Paulo, às 19h, no Morumbi.