Segunda temporada de House of The Dragon vai começar a ser gravada em março

05/02/2023 | 09:11



Durante o ano de 2022, chegou ao público a série House Of The Dragon que deu bastante o que falar por conta das cenas quentes da trama e até mesmo por conta da seleção do elenco que foi espetacular e com grandes nomes.

Mas se você pensa que a série não vai ter continuação, você está bem enganado. Segundo a Production List, a segunda temporada de House Of The Dragon que é da HBO vai começar a ser gravada no dia seis de março.

Vale lembrar que a série spin-off de Game Of Thrones se passa cerca de 200 anos antes e o público acompanha uma verdadeira guerra civil que acontece enquanto dois meio-irmãos almejam o trono após a morte do pai deles.