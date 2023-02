Gui Araújo assume namoro com Karoline Lima, ex de Éder Militão

05/02/2023 | 09:11



Mais um do time dos solteiros que começou 2023 mudando o seu status. Isso mesmo, Gui Araújo que já se relacionou anteriormente com Anitta e até Gabi Brandt, decidiu dar um novo passo na vida pessoal e assumiu no último sábado, dia 4, um namoro com Karoline Lima, ex de Éder Militão.

Os dois estavam envolvidos em várias especulações por meses de que estariam juntos, mas só agora decidiram abrir de vez sobre o assunto publicamente. Karoline postou uma série de fotos nas redes sociais ao lado de seu amado, e ainda se derreteu na legenda da publicação.

Esse não é o Gui. Esse é o Guilherme. O Guilherme eu conheço há mais de dois anos, e por sorte minha, eu conheço apenas o Guilherme. Não o Gui. Desde o primeiro dia, sempre foi essa pessoa. Eu não digo que a gente se encontrou, porque fui eu quem te achei, mas se não fosse assim, a gente se encontraria de alguma forma. Eu amo como a gente ri das mesmas bobeiras. Amo como a vida é mais fácil com ele do lado. Amo a forma que ele não se importa com meus problemas, ele me ajuda a enfrentar. Amo que tudo que eu pensei que teria medo de viver nesse momento, eu entro de cabeça porque entre nós, parece simples. E é. A gente que complica demais. As pessoas complicam demais. Eu sempre compliquei e vivi complicação demais. O que a gente tem é leve. É espontâneo. É? diferente.