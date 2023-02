Palavra do Leitor - 5 de fevereiro de 2023

Da Redação



05/02/2023 | 09:01



Consórcio – 1

Poucas vezes ouvi políticos dos mais variados matizes ideológicos serem tão sintonizados em relação a uma causa como na cerimônia de posse do prefeito Marcelo Oliveira como presidente do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC <CF51>(Política, ontem)</CF>. A defesa da democracia e da regionalidade esteve presente, de forma veemente, em 100% dos discursos, tenham sido eles proferidos por políticos do PT, do PSDB, do Cidadania e até do PL. Como é bonita a democracia. Que esta união faça com que a região recupere seu protagonismo no debate nacional e estadual.

Teresa de Fátima Vicks

Santo André





Consórcio – 2

Os ministros Alexandre Padilha (Relações Institucionais) e Luiz Marinho (Trabalho e Emprego) deixaram claro, na posse do prefeito Marcelo Oliveira como presidente do Consórcio Intermunicipal, que o governo do presidente Lula vai dialogar institucionalmente com o Grande ABC por meio do colegiado. Donde eu questiono: e como vão ficar os moradores de São Bernardo e de São Caetano, cujos prefeitos cometeram a imprudência de se desfiliarem do colegiado</CW>?[/27.CARTAS_TX]

Anselmo Brusquer

São Bernardo

Ataque às instituições

Na quarta-feira, ocorreu importante e concorrido evento no STF (Supremo Tribunal Federal) com a retomada dos trabalhos do Judiciário. E, voltando ao plenário reconstruído, o mesmo que depredado foi pelos terroristas de Jair Bolsonaro, em 8 de janeiro, a presidente Rosa Weber fez duro e necessário discurso de que o “Supremo jamais será intimidado pela barbárie”. Que o regime democrático “permanece inabalável”. E, presente nesta cerimônia, Lula também criticou os atos chamando de golpistas. E, como nota baixa deste evento, sem se ruborizar, o inabalável serviçal de Bolsonaro, o PGR Augusto Aras, disse “que é hora de pacificar” e de “reconciliar”. Uma piada de quem nada fez para investigar as barbáries do ex-presidente, seus asseclas e milícias. Felizmente o espírito democrático continua em pé.

Paulo Panossian

São Carlos (SP)

CVC

É altamente preocupante a situação da operadora de turismo CVC, com sede em Santo André. Quatro lojas fechadas de uma só vez? Ações caindo na bolsa de valores? <CF51>(Economia, dia 3)</CF> A avalanche de notícias negativas que recai sobre a companhia traz clima de instabilidade para quem está programando viajar dentro de médio prazo. Afinal, que segurança a empresa nos dá de que vai garantir o embarque e as hospedagens daqui a alguns meses? O silêncio da empresa sempre que é questionada também não ajuda a melhorar a situação, muito pelo contrário.

Silvia Santos

Ribeirão Pires