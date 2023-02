Incentivo à criatividade

Da Redação



Histórias clássicas fazem pensar. E não são apenas os adultos que podem compreender as tramas, artimanhas e até as piadas que são contadas pelos artistas. Tudo depende da forma como o espetáculo é produzido e encenado. Se você não acredita, convide seus pais para ver a peça Othelito, em cartaz hoje, às 16h, no teatro do Sesc Santo André. As crianças até 12 anos não pagam para entrar.

O espetáculo é livremente inspirado em Otelo, do escritor inglês William Shakespeare, e conta a história do general Othelito, ciumento e covarde, que vive contando bravatas para conquistar o amor de Desdêmona, sob os protestos do pai da moça, Brabâncio.

Othelito nomeia o Cássio como seu braço direito, e Iago, por inveja do amigo, cria artimanhas para se vingar de Othelito.

Máscaras, mímica, piruetas e cambalhotas são artifícios dos atores para prender a atenção das crianças e encantar os adultos que estiverem na platéia.

Mas não é só isso. O Sesc Santo André organizou uma ampla programação que, durante o mês de fevereiro. Tem leitura, contação de história e poesia. E as atarações podem ser aproveitadas até pelas crianças menores, com até 6 anos de idade.

Hoje tem também a Vivência Hotel de Insetos mostra aos pequenos o papel importante que os insetos desempenham para o equilíbrio ecológico do ecossistema. Para estimular a leitura, a Cia. Clara Rosa realiza Leituras com Afeto, terça-feira, das 15h às 16h, apresentando o livro como um lugar afetivo, íntimo, provocativo, poético e lúdico.

Dia 11, sábado, das 11h30 às 13h tem bate-papo com a pediatra Tiacuã Fazendeiro abordando os desafios e as particularidades da Amamentação Negra. Também no dia 11 e no dia 25, sábados, das 13h às 15h, a mediação de leitura Histórias daqui, histórias de lá, com Luderê Afrolúdico, busca levar as crianças e suas famílias a uma imersão regada de encantamento ao universo de narrativas africanas e afro-brasileiras. No dia 14, terça, das 15h às 16h é a vez da intervenção Liberte a Poesia com a Cia. Clara Rosa, uma provocação e um convite para que qualquer pessoa, independentemente da idade, liberte as poesias da gaiola. E assim vai até o fim do mês.