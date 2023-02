Professores de São Caetano alegam que Seduc fere direitos de docentes

Beatriz Mirelle

Após a Seduc (Secretaria da Educação) de São Caetano, por meio da Ouvidoria da Prefeitura, responder a carta aberta enviada por professores de Artes do sistema integral da cidade, os docentes reiteram que as modificações anunciadas na carga horária de matérias de artes (cênicas, visuais, música ou dança), iniciação esportiva e línguas não foram democráticas, ferem os direitos dos profissionais e fragilizam a qualidade do ensino. No novo documento encaminhado à Seduc, os professores solicitam a revogação da matriz curricular alterada no final de 2022, substitindo-a pela anterior, e novamente pedem pela abertura de diálogo com a equipe.

Esse é um dos diversos problemas que a educação da cidade enfrenta. Apenas em janeiro, o Diário já noticiou a falta de mobilidade na sede da Seduc de São Caetano, encerramento das atividades escolares na E.E.B (Escola de Educação Básica) Anne Sullivan, entre outros casos.

A resposta da Seduc para os professores de artes veio da Ouvidoria da Prefeitura em 2 de janeiro, quase um mês depois do documento enviado pelos professores em 5 de dezembro de 2022. Nela foi destacado que uma carta aberta é uma forma de manifestação e, portanto, não exige, necessariamente, um retorno formal.

Mesmo assim, a Seduc informou que defende a autonomia das escolas e é obrigada a ofertar o ensino de artes, mas observou um grande foco no desenvolvimento dessas linguagens nas redes integrais “sendo que a maior parte dos estudantes do ensino fundamental não está matriculado nessas unidades.” Dessa forma, questionou como equalizar esses direitos de aprendizagem.

Agora, cada diretoria poderá escolher quais serão as oficinas oferecidas na escola. A Seduc nomeia isso como “processos democráticos de construção do Projeto Político Pedagógico”, o que foi questionado pelos professores, que ressaltam não terem sido consultados sobre essas alterações.

Na primeira carta, os docentes afirmam que teria hierarquização dos ensinos. Para a Seduc, os componentes são separados de forma igualitária, com oito aulas semanais específicas e dez aulas distribuídas em módulos temáticos, e consideram um avanço organizar as oficinas conforme “interesses e demandas” de cada território.

Sobre a reorganização dos HTPCs (Horários de Trabalho Pedagógico Coletivo), a justificativa da Seduc é a ampliação da carga horária dos estudantes na escola. Afirmam que, além da formação com o coordenador pedagógico, os professores irão aos cursos de formação ofertados no Cecape (Capacitação dos Profissionais da Educação Dra. Zilda Arns) e por meio de parcerias.

Na contramão, os professores emitiram outro retorno diante os posicionamentos da Seduc. Destacam a falta de comunicação e o receio sobre futuro do ensino integral na região. Para eles, com as alterações, não haverá nenhuma constância no número de oficinas de artes, iniciação esportiva ou línguas, que, segundo os docentes, agora fazem parte de um único módulo reajustável de acordo com cada gestão escolar. Assim, a Seduc “esconde também a falta de professores na rede por não ofertar concurso público e por baixa oferta salarial”, detalham os professores da rede.

Sobre a “equalização de direitos de aprendizagem” citados pela Seduc, os professores registram que não é possível equiparar os dois ensinos que possuem tempos de permanência diferentes. Dessa maneira, entendem que a Seduc pretende nivelar a educação da cidade “por baixo” ao invés de “ampliar ofertas de artes para as escolas de meio período em formato de projetos eletivos, por exemplo”.

Procuradas novamente pelo Diário, a Prefeitura e a Seduc não se pronunciaram.

Prefeitura e Secretaria não se posicionam