São Bernardo FC vence Ferroviária e chega aos 11 pontos

05/02/2023



O São Bernardo FC conseguiu uma importante vitória ao bater a Ferroviária por 1 a 0, nesse sábado (4), na Arena da Fonte Luminosa, pela sexta rodada do Paulistão. O time do Grande ABC saltou para a vice-liderança do Grupo D, agora com 11 pontos, enquanto o time de Araraquara completou cinco jogos sem vencer e continua com apenas quatro pontos dentro do Grupo C. O gol da vitória foi marcado por Rodrigo Souza, aos 23 minutos do segundo tempo. No primeiro tempo os dois times armados com três zagueiros, optaram por priorizar o sistema de marcação. Com isso, abriram mão de atacar à espera apenas de algum lance de bola parada. Foi o que quase aconteceu aos 26 minutos pelo lado do time da casa. Após escanteio do lado esquerdo, Douglas Coutinho desviou no primeiro pau e a bola tocou no travessão.

No início do segundo tempo, o São Bernardo FC até ensaiou ser mais agressivo, tentando chegar ao ataque pelos lados do campo. Mas só ameaçou aos 23 minutos, quando Matheus Régis invadiu a área pelo lado direito e soltou a bomba, com o goleiro Saulo mandando a bola para escanteio. Na cobrança, Rodrigo Souza desviou de cabeça, a bola tocou no travessão e a caiu atrás da linha de gol. A Ferroviária, em seguida, foi para o abafa e quase empatou os 28 minutos quando Tailson pegou o rebote da defesa e chutou no alto. A bola bateu no travessão e saiu por cima. Aos 40 minutos, Felipe Diogo desperdiçou a chance de confirmar a vitória do visitante quando desceu sozinho, entrou na área, mas a bola desviou no corpo de Saulo.

A Ferroviária já volta a campo, mas fora de casa, na próxima terça-feira (7), às 19h30, diante do Mirassol pela sétima rodada. O São Bernardo vai receber no Estádio Primeiro de Maio o Corinthians, quinta-feira (9), a partir das 21h30.