Ramalhão quer vitória para encostar no líder

05/02/2023 | 07:51



Após o treino dessa sábado (4), o Santo André está pronto para mais um confronto frente a um grande clube. O Ramalhão recebe o São Paulo em casa, às 16h deste domingo (5), no Estádio Bruno José Daniel, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. O clube quer buscar a vice-liderança do Grupo D contra uma equipe de primeiro escalão. A empolgação ocorre porque o time andreense venceu o Red Bull Bragantino. Romário, lateral do clube andreense, falou sobre o bom momento defensivo que a equipe vive. Em cinco rodadas, o time tomou quatro gols.

“Esse bom momento se deve ao mérito ao professor Vinicius Bergantin, que trabalha muito nossa parte defensiva e pelos atacantes que ajudam na marcação, o que nos ajuda. Espero que possamos continuar assim”, disse.

O lateral disse ainda que o Paulistão é super equilibrado e o time precisa conquistar a maior quantidade de pontos possível nesses seis primeiros jogos. “É onde as equipes vêm se ajustando. Estamos fazendo bons jogos e boas pontuações. Agora é manter o pé no chão, pois o nosso primeiro objetivo está muito próximo, que são os 12 pontos”, completou.

A cada rodada que passa, o Santo André só alimenta a briga com o Palmeiras pela liderança do grupo. Sobre essa disputa, o técnico Vinícius Bergantin afirma que o Palmeiras é uma equipe grande e deve ter a classificação, “Vamos manter os pés no chão porque é um momento que precisamos aproveitar a nossa coragem e confiança. Eu falo para os jogadores sobre a dificuldade do campeonato. É normal ter uma oscilação de desempenho, mas nós não podemos mudar o nosso comportamento.”

CONTRA O TRICOLOR

O comandante da equipetambém falou da sua expectativa para a partida contra o Tricolor. “É uma partida que todo jogador quer disputar por ser um time de destaque. Sempre tem estádio lotado e com um adversário que proporciona uma dificuldade mais acentuada. Os jogadores do São Paulo têm muitas ideias ofensivas que empurram os adversários para a defesa. Estaremos altamente concentrados para manter e quem sabe melhorar no campeonato”, finaliza o técnico.