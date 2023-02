Marinho diz que aumento pode ocorrer em maio

Artur Rodrigues

Do Diário do Grande ABC



05/02/2023 | 09:20



O ministro do Trabalho, Luiz Marinho (PT), afirmou que o salário mínimo pode ter um aumento a partir de maio. A declaração foi feita em entrevista coletiva cedida após a posse do prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), como novo presidente do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC.

“O nosso grupo de trabalho está constantemente em diálogo com a área econômica para obter um espaço fiscal que consiga elevar o salário mínimo atual. Pode ser que suba para R$ 1.320,00, ou R$ 1.315,00. Será o que o espaço fiscal conseguir sustentar”, declarou o ministro.

Em 2023, o valor salário mínimo é de R$ 1.302,00. Em 2022, era de R$ 1.212,00. Um grupo de trabalho anunciado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi criado para elaborar uma política de valorização permanente do piso nacional. Apenas depois desse estudo o governo anunciará se um possível aumento acontece ainda este ano.

“O presidente Lula vai receber esse estudo e anunciar se o salário terá esse aumento ou se será mantido o valor já projetado para 2023. Maio é o mês de validade para esse estudo, mas pode até ser que tenhamos a resposta antes. Mas, em princípio, o prazo é em maio”, disse Marinho.