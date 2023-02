Grande ABC gera menos vagas com carteira assinada em 2022

O Grande ABC criou um volume 19,7% menor de empregos com carteira assinada em 2022, se comparado com o ano anterior. De janeiro a dezembro, foram 29.726 vagas formais nos mais diversos setores da região, contra 37.014 abertas em igual período de 2021. O alto nível de industrialização da região, além dos desempenhos do comércio e serviços foram apontados como os principais motivos para essa queda na geração.

Os dados fazem parte do novo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) do Ministério do Trabalho e Emprego, organizados pelo Observatório Grande ABC. Entre os municípios que mais geraram oportunidades formais no ano passado, São Bernardo ficou em primeiro lugar com 12.092 vagas.

Já Santo André aparece na segunda colocação. (10.410). Por outro lado, Rio Grande da Serra foi a única cidade que perdeu vagas ao longo do ano passado, com o fechamento de 83 empregos.

O presidente da Agência de Desenvolvimento do Grande ABC - um dos responsáveis pelo Observatório -, Aroaldo Oliveira da Silva, justificou a criação em menor escala, ao alegar que a região sofre mais as consequências do cenário econômico brasileiro. Na sua avaliação, isso acontece porque a economia do Grande ABC depende muito do setor industrial.

“Praticamente, o PIB (Produto Interno Bruto) do Grande ABC é industrial. Quando há uma queda no País, o recuo é mais acentuado por aqui. Percebemos uma oscilação muito grande nesse meio”, avaliou Aroaldo.

Ainda segundo o presidente da entidade, os setores de serviço e comércio também contribuíram para essa criação menor dos empregos. “Em 2021, havia uma demanda reprimida nos dois segmentos por conta da pandemia. No ano passado, ambos entraram novamente em normalidade.”

O professor de Economia do Instituto Mauá de Tecnologia Ricardo Balistiero ressaltou que ocorreu uma recuperação mais forte em 2021, principalmente no segundo semestre desse ano em razão da pandemia.

“É natural que a geração de empregos fosse menor em 2022, pois 2021 foi um ano de recuperação. Embora o Brasil tenha recebido alguns anabolizantes na economia, como a liberação do FGTS e o auxílio emergencial, o País teve uma inflação muito alta e instabilidades no período eleitoral. Esses fatores fizeram com que as medidas de estímulo tivessem pouco efeito.”

RECUO EM DEZEMBRO

Em relação a dezembro passado, o mês se comportou na contramão da tendência de criação de empregos registrados em 2022. Foram fechadas 7.556 vagas com carteira assinada nas sete cidades do Grande ABC, apontou o levantamento do Observatório.

No último mês de 2022, São Bernardo perdeu 4.271 empregos. Em seguida, apareceu Santo André, com o fechamento de 1.305 vagas formais. Depois, estão Mauá (-618), São Caetano de (-611), Diadema (-557), Ribeirão Pires (-185) e Rio Grande da Serra (-9).

Os segmentos que contabilizaram queda em dezembro, foram de serviços (-3.890), indústria (-2.641), comércio (-659) e construção civil (-365).