Ribeirão Pires é cenário do longa-metragem Fugindo de Fusca

Diário do Grande ABC



05/02/2023



O Grande ABC é o ponto de partida da divertida saga vivida por dois jovens, Den e Mary, que, em meio a dilemas cotidianos, decidem deixar para trás vínculos passados em busca de autoconhecimento e da chance de recomeço. No desenrolar da trama, os protagonistas do longa-metragem Fugindo de Fusca – em fase de gravações – percorrem diferentes cantos do País. Tudo isso sem sair dos limites de Ribeirão Pires. Paisagens naturais e urbanas da cidade compõem os cenários que trarão às telas a pluralidade das regiões brasileiras.

Das águas da Represa Billings às estradas de terra que se conectam à Rodovia Índio Tibiriçá, a produção convida os espectadores a embarcarem nesta viagem a bordo de um dos maiores clássicos do automobilismo. Na jornada, antigas certezas poderão ser descontruídas, especialmente depois que o veículo conduzido por Den acidentalmente atinge Gaos, que passa a ser o terceiro membro da relação.

“O filme retrata a descoberta de um jovem casal que se aventura a conhecer algo além de seu próprio quintal, de sua própria cultura e costume, e que sai da normatividade depois que atropela alguém diferente deles”, conta William Costa Lima, roteirista e diretor do longa. “Eles vão conhecendo novos lugares e pessoas, o que os faz revisitar a ideia de sexualidade”, sinaliza.

Ao se unir a Den e Mary na expedição, Gaos acrescenta, além de mais pitadas de humor, novos ares de romance à narrativa. “Eles serão uma espécie de triângulo amoroso que nunca se forma. Mas a descoberta é para além dos três. É com o mundo e com outras pessoas. Esta é uma saga sobre a identidade deles, seus desejos, seus questionamentos”, pontua o cineasta.

Fugindo de Fusca começou a ganhar forma em 2021. As etapas de gravação tiveram início em dezembro do último ano e devem seguir até março. Comédia a parte, a equipe do longa terá de lidar com desafios comuns às produções audiovisuais independentes no Brasil antes de chegar às telinhas, e quem sabe às telonas. “Ao mesmo tempo que o filme pode inspirar, considero importante dividir as dificuldades de produzir ficção. Muitos ainda não têm a ousadia, a coragem ou a oportunidade”, destaca Costa.

Além dos R$ 300 mil necessários para as gravações – com ações previstas para arrecadar os R$ 100 mil que faltam para esta etapa, a produção ainda precisará captar, via editais e parcerias, outros R$ 400 mil para a finalização e distribuição do filme em festivais. Muito longe de pessimismo, o cineasta prevê para 2024 a conclusão do projeto, que carrega consigo, ainda, a possibilidade de estimular outras produções cinematrográficas na região.

“Talvez este seja um incentivo para a empregabilidade do setor. Toda a vida, as cidades tiveram indivíduos que fizeram audiovisual, mas nem sempre isso afetou a produção coletiva. O que afeta a produção coletiva é o incentivo de políticas públicas”, disse. “Penso em como nós, produtores, podemos através de verbas federais, estaduais e privadas agregar na economia local. Esse diálogo está sendo maturado entre a Prefeitura de Ribeirão Pires e nosso modo de produção”, concluiu. O filme tem as assinaturas de Torneado Produções e, na cooprodução, Quixó Produções.

INSPIRAÇÃO

Para escrever, há mais de 20 anos, Fugindo de Fusca, Costa se inspirou nas próprias vivências de um primeiro amor. “O que mais me motiva a contar essa história hoje é o fato de achar que recomeços são a melhor oportunidade que uma pessoa pode ter. Um caminho que só é possível percorrer depois de ter vivido muitas experiências. Seja num Fusca ou a pé, é preciso inspirar a necessidade de mudança e aprendermos a ter consciência de que partidas, na maioria das vezes, nos ensinam sobre a vida”, conclui.