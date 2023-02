Na primeira semana de mandato, Marangoni apresenta 61 propostas

Da Redação



05/02/2023



O deputado federal Fernando Marangoni (União Brasil) apresentou em sua primeira semana de mandato na Câmara dos Deputados 61 proposições legislativas. As matérias englobam projetos de lei, projetos de lei complementar, requerimentos de urgência de temas relevantes, requerimentos de sessões solenes e criação de comissões especiais, frentes e grupos parlamentares.

Ex-secretário executivo de Habitação do Estado de São Paulo e ex-secretário de Habitação de Santo André, Marangoni foi eleito no ano passado com 89.390 votos.

Para o estreante na Câmara, seu mandato terá viés independente, técnico e equilibrado. “Vamos buscar consensos com os colegas parlamentares e superar as divergências com muito diálogo, persuasão e argumentação. Nosso mandato vai priorizar a população que confiou o voto em nosso projeto e que acreditou em nosso trabalho desde o início”, afirmou.

Dentre as propostas apresentadas por Marangoni, destacam-se projetos de lei que versam sobre diversas áreas de atuação. O deputado apresentou, por exemplo, projeto de lei que concede isenção tributária sobre a renda daqueles que comprovadamente passam por enfermidade e problemas de saúde crônicos; projeto que permite compensação de créditos tributários; projeto que prevê a convivência dos menores com outros familiares e com quem tenha vínculo afetivo; projeto que permite novo acordo sobre bens imóveis após homologação judicial em casos de divórcio consensual e proposta que revalida automaticamente os diplomas do Mercosul.

Há ainda proposições na área jurídica que atualizam a legislação brasileira e dão maior transparência ao arcabouço legal, como por exemplo, projeto que dispõe sobre o compartilhamento de informações entre órgãos de investigação de todos os Poderes, nas esferas federal, estadual, distrital e municipal; projeto que regulamenta o procedimento administrativo de interdição; projeto que determina ao Ministério Público a busca da verdade; projeto que admite a interpelação extrajudicial por meios eletrônicos e a proposta que obriga a transmissão de sessões colegiadas pelos órgãos e entidades públicas federais em tempo real pela internet.

O deputado manifestou interesse em dar maior celeridade aos projetos que tratam da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, regularização fundiária rural e urbana e na atualização da lei de Registros Públicos para simplificar o habite-se na averbação de construção residencial urbana. Marangoni também quer garantir rapidez instalação das Comissões Especiais que aguardam andamento na Câmara dos Deputados. Os principais temas que estão parados são as propostas que tratam da liberdade religiosa, estatuto da igualdade racial, regularização fundiária, código de processo eleitoral, direitos da mãe solo, destinação de imposto de renda asilos e orfanatos, inclusão de acessibilidade e mobilidade urbana nos direitos sociais da Constituição Federal e financiamento imobiliário de imóveis urbanos em situação de emergência sanitária.

Entre as frentes parlamentares apresentadas por Marangoni, está a de apoio ao consórcios público no País.