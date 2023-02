Mário Reali prevê nova agenda de projetos para integração regional

O ex-prefeito de Diadema e ex-deputado estadual Mário Reali (PT) assume nesta semana a secretaria executiva do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC. Diante de cenário que considera favorável ao diálogo e à construção de novas políticas públicas, consolidar agenda de investimentos para a região junto aos novos governos federal e estadual está entre as prioridades para a entidade sob a liderança do presidente Marcelo Oliveira (PT), prefeito de Mauá.

“Estamos levantando os projetos em andamento e vamos atualizar os planos elaborados pelos GTs (Grupos de Trabalho) do Consórcio. A ideia é organizar a pauta para o diálogo com Estado e União logo neste começo das gestões. Vamos ver se a gente acelera essa conversa para pegar as primeiras senhas e entrar na fila logo no começo. Estamos abertos a incluir os sete municípios nesta pauta”, afirmou Reali.

As prefeituras de São Bernardo e de São Caetano receberam no início deste ano o aval das câmaras municipais para formalizar a saída do Consórcio, decisão anunciada pelos prefeitos Orlando Morando (PSDB)e José Auricchio Júnior (PSDB) após a eleição da nova presidência da entidade. A reintegração dos municípios para fortalecer o debate e a agenda regional de reivindicações está entre os principais desafios para esta nova gestão da entidade. “A gente quer que eles voltem, queremos recuperar as sete cidades. O que vai nos pautar primeiro é ter projetos que interessem a todos. E, segundo, ter a perspectiva de ter interlocução boa com os governos federal e estadual”, avaliou o petista.

Entre 2011 e 2012, no período em que foi prefeito de Diadema (2009 - 2012), Mário Reali presidiu o Consórcio Intermunicipal. Mais de dez anos depois, o agora secretário executivo do colegiado retorna para ocupar posto técnico em um novo contexto político. “Quando eu fui presidente, estávamos em um governo que tinha série de programas, como o PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), o Minha Casa, Minha Vida. Tinha muita coisa em andamento. Existia demanda por projetos e já havia um formato para requisitar os recursos. Agora é um pouco diferente. São governos que estão começando, e acho que podemos influenciar, inclusive, na construção de programas”, avaliou Reali, destacando, entre outros eixos, o potencial para a retomada econômica no Grande ABC dentro da proposta de reindustiralização e inovação de processos produtivos.

O cronograma das ações, explica o novo secretário, seguirá o calendário das assembleias dos prefeitos, que ocorrem mensalmente. Para o próximo encontro, está prevista a apresentação de agenda inicial com projetos das prefeituras que, por algum tipo de pendência junto à União, estão paralisados, e que podem ter retomada facilitada por meio da interlocução do Consórcio.