KINGBOLEN K7 AliExpress SPOTLIGHT será realizado com oferta especial de 6 a 10 de fevereiro de 2023

Da Redação

Do 33Giga



04/02/2023 | 23:52



KINGBOLEN K7 7inch Tablet TODAS as ferramentas de diagnóstico do sistema do fabricante KINGBOLEN terá um desconto historicamente baixo de 6 a 10 de fevereiro de 2023 na plataforma AliExpress, sendo vendido apenas por $ 293,20.

A oferta especial é para os fãs de KINGBOLEN e para aqueles que desejam comprar ferramentas de diagnóstico de automóveis.

A KINGBOLEN, líder mundial no mercado de pós-venda automotivo, está na indústria de ferramentas de diagnóstico automotivo há 13 anos. As ferramentas de diagnóstico automotivo KINGBOLEN são de alta qualidade e econômicas. KINGBOLEN tem uma equipe muito profissional para oferecer aos clientes o melhor serviço de qualidade.

A fim de atender às necessidades de muitos proprietários de automóveis e técnicos de manutenção de automóveis, a KINGBOLEN personalizou especialmente novos produtos KINGBOLEN Ediag, que podem ser usados com o Diagzone pro.

KINGBOLEN K7 é poderoso e econômico. KINGBOLEN K7 HD Display 7 polegadas Tablet Car All System Diagnostic Tool ECU Coding, Active Test, 28 Reset, 3 Year All software Free Update, no need to buy car model software separadamente.

Além disso, KINGBOLEN K7 suporta login de conta FCA, identificação de modelo VIN, feedback de diagnóstico e suporte a 17 idiomas para atender às necessidades da maioria dos usuários.

O tablet de alta definição de 7 polegadas oferece uma tela maior e uma exibição mais clara. e 2G +32G Large Memory funciona sem problemas, sem atrasos.

De 6 a 10 de fevereiro de 2023, o maior desconto pode ser oferecido e o preço é de apenas $ 293,20. Adicione o link ao carrinho e a lista de desejos com antecedência e defina seu despertador. Presentes aleatórios serão apresentados para os primeiros pedidos pagos limitados de KINGBOLEN K7. Não perca.

Você também pode conferir a loja deles, eles vendem itens semelhantes a preços mais baratos no Aliexpress, confira a loja KINGBOLENOBD.