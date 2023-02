Yuri Alberto é vetado pelos médicos e desfalca Corinthians contra Botafogo-SP

04/02/2023 | 21:09



O Corinthians não terá o atacante Yuri Alberto neste domingo contra o Botafogo, na Neo Química Arena, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. O técnico Fernando Lázaro não confirmou o nome do substituto para o duelo em casa.

Júnior Moraes e Romero disputam a vaga deixada por Yuri Alberto, que está com dores no tornozelo desde o duelo contra o São Paulo, no domingo passado, quando o Corinthians venceu por 2 a 1. Outros dois desfalques por lesão são Maycon e Cantillo.

Por outro lado, o técnico Fernando Lázaro poderá contar com o volante Fausto Vera, recuperado de uma pancada no pé direito no duelo de estreia no Estadual, contra o Red Bull Bragantino, em dia 15 de janeiro.

Róger Guedes e Adson, artilheiros do time neste Paulistão com 3 e 2 gols, respectivamente, estão garantidos na partida deste domingo.

O alvinegro da capital lidera o Grupo C do Estadual com 10 pontos, um a mais do que o São Bento. Ferroviária (com 4) e Ituano (3) completam a chave. Avançam às quartas de final os dois melhores. O Botafogo é o vice-líder do Grupo A, com 8 pontos.

Confira abaixo a lista dos relacionados no Corinthians:

Goleiros: Carlos Miguel, Cássio e Matheus Donelli;

Laterais: Fábio Santos, Fagner, Matheus Bidu e Rafael Ramos;

Zagueiros: Balbuena, Bruno Méndez, Caetano e Gil;

Meio-campistas: Du Queiroz, Fausto Vera, Giuliano, Matheus Araújo, Paulinho, Renato Augusto e Roni;

Atacantes: Adson, Arthur Sousa, Júnior Moraes, Róger Guedes, Romero e Wesley.