BBB 23: Cristian vence prova de agilidade e conquista o anjo desta semana

04/02/2023 | 20:40



Neste sábado, 4, o Big Brother Brasil 23 foi marcado por mais uma Prova do Anjo. Desta vez, a disputa foi entre Larissa, MC Guimê, Fred, Fred Nicácio, Cristian e Bruna Griphao.

A prova testou a habilidade dos participantes, que precisaram encontrar em um labirinto sabores de lasanhas indicados em um telão. O percurso foi cronometrado. Contudo, eles poderiam ter o tempo reduzido em 10 segundos caso encontrassem e acionassem o botão de totens bônus no meio do caminho.

Na saída do labirinto, os participantes encontravam duas salas. Em uma delas, deixavam as lasanhas em um carrinho. Na outra, precisavam montar adequadamente um novo sabor do prato. Por fim, bastava apertar um botão de microondas para finalizar a prova.

Cristian levou a melhor, concluindo o percurso corretamente em 106.516 segundos. Com isso, além do colar de Anjo desta semana, ele escolheu Amanda e MC Guimê para o Castigo do Monstro e convidou Sarah Aline, Marvvila e Cézar para o Almoço do Anjo. No próximo domingo, 5, o brother deverá imunizar alguém na formação do Paredão.