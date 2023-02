Pirulito 10. Rio Grande da Serra. Há 95 anos, uma nova cidade de uma história a ser escrita

Ademir Medici



O Instagram do Diário dá a pista e focaliza a transferência do povoado central da mais jovem cidade do Grande ABC para junto da igreja e do cemitério

Escrevemos, e a jornalista Juliana Bontorim interpreta, um episódio que não pode ser esquecido.





O Centro Urbano de Rio Grande da Serra não é o mesmo da primeira metade da década de 1920. Naquele tempo, a Represa Billings era apenas um projeto em desenvolvimento e a então chamada Estação Rio Grande localizava-se no Vale do Rio Grande.



Quando as águas da represa começaram a subir, entre 1927 e 1928, a cidadezinha precisou deixar o vale e se alojar em torno da capela histórica e do cemitério de São Sebastião, no alto da localidade, onde permanece.



Nos anos e décadas seguintes, a Estação Rio Grande cresceu devagar. O trem traria novos moradores. O crescimento ocorreria. Foi criado, primeiro, o distrito e, depois, o Município de Rio Grande da Serra, com o Grande ABC ganhando a sua cidade nº 7, das Setecidades que dá nome à editoria local do Diário.

A partir dos anos 1970, em especial, este crescimento seria vertiginoso, sendo acompanhado, passo a passo, pela reportagem do Diário do Grande ABC, em suas várias fases.



TRANSFORMAÇÃO. A cidade muda de lugar. Deixa o vale (logotipo) e um novo Centro é formado em torno da capela de São Sebastião, esta do século 17, a mais antiga do Grande ABC

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Sábado, 6 de fevereiro de 1993 – ano 34, edição 8303

MANCHETE – Produção do Fusca recomeça em julho (de 1993).

Autolatina pretende investir 30 milhões de dólares na fábrica de São Bernardo.

ETNIA – Portugueses boicotam viagens de férias.

Colônia da região está envergonhada com a decisão do governo português em restringir imigração de brasileiros. “Para mim, é uma tristeza tremenda porque a gente nunca pensou em chegar a essa situação”, declarou Américo Pinto Serra, 83 anos. Há 30 anos, a comunidade portuguesa no Grande ABC era formada por 30 mil pessoas.

POLÍCIA – Presa quadrilha de desmanche de carros. Telefonema anônimo leva a Polícia Civil de Ribeirão Pires à oficina clandestina; cinco rapazes são presos.



EM 6 DE FEVEREIRO DE...

1818 – Dom João VI é aclamado Rei de Portugal, Brasil e Algarves.

1903 – Maria Augusta dos Santos nomeada professora substituta da escola mista da Estação do Pilar, hoje Mauá, Município de São Bernardo.

¦ Da agência de notícias Havas: Madrid, 4. Acredita-se que está conjurada a greve dos carroceiros.

1933 - Circula o número 1 do jornal "A Corneta", artesanal, em folha frente e verso, para dar notícias da Associação Atlética Audax, de Santo André.

1953 – Tomava posse o diretório da UDN, em São Caetano; na presidência, Jordano Vincenzi (reeleito).

¦ Anibal Machado aposentava-se como redator do Estadão.

¦ Final do Campeonato Paulista de Futebol, referente a 1952. No Pacaembu, Corinthians 3, São Paulo 2. O Corinthians alcançara o título com antecedência.

¦ Na Segunda Divisão, pela 5ª Região, São Caetano 2, Taubaté 2, em São Caetano; Corinthians de Santo André 1, Primavera de Indaiatuba 0, em Santo André.

1978 – Quedas de barreiras entre os quilômetros 43 e 44 da pista ascendente da Via Anchieta interrompem o movimento de veículos no sentido Santos a São Paulo.

1983 – Médico Osvaldo Cilurzo assume o Hospital Municipal de Santo André.



Era 1973.

E meio século se passou...

¦ Grande ABC vivia o drama da falta d’água.

¦ Henry Veronesi tomava posse como diretor executivo da Caixa de Pensões dos Servidores Municipais de Santo André.

¦ Professor Farid Casseb assumia o cargo de diretor da Faculdade de Direito de São Bernardo.

¦ Professor Oscar Garbelotto empossado diretor do Instituto Municipal de Ensino Superior de São Caetano, futura USCS.

¦ Diadema idealizava as obras do Fórum, à Avenida Alda, altura do número 500.

