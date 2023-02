Al-Ahly marca no fim, vence Seattle e será adversário do Real Madrid no Mundial

04/02/2023 | 16:10



O Al-Ahly se classificou para a semifinal do Mundial de Clubes, neste sábado, ao derrotar o Seattle Sounders por 1 a 0, na cidade de Tânger, em Marrocos, com um gol aos 42 minutos do segundo tempo. Agora a equipe egípcia vai enfrentar o Real Madrid, na quarta-feira (às 16 horas de Brasília).

A outra semifinal terá o Flamengo e o saudita Al-Hilal, que venceu nos pênaltis o Wydad Casablanca por 5 a 3 após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, também neste sábado.

O primeiro tempo foi marcado por muita marcação e também pela falta de criatividade das equipes para armar jogadas ofensivas. O time egípcio não escondeu que entrou para se defender e depender de contra-ataques.

Já a equipe norte-americana, atual campeã da Liga dos Campeões da Concacaf e a primeira da MLS a disputar o Mundial, tentou mesmo em cobranças de faltas ou em escanteios e dependeu muito do uruguaio Lodeiro (ex-Botafogo). Todas, porém, sem sucesso e sem grandes emoções.

O segundo tempo começou como terminou o primeiro. Ainda que, aos 22 minutos, entrou o primeiro brasileiro em campo. João Paulo (ex-Botafogo) substituiu Josh Atencio. O clube dos EUA ainda tinha no banco outros dois brasileiros: Leo Chu (ex-Grêmio) e Héber (ex-Figueirense).

A mudança não teve muito efeito para o time americano e quem começou a crescer com as substituições foi o Al-Ahly. Com condicionamento físico melhor, o clube do Egito passou a ocupar mais o campo de ataque.

Apesar de ter um pouco mais de posse, nem egípcios e nem americanos apresentavam um leque muito grande de jogadas ofensivas.

O gol acabou saindo "chorado". Aos 42 minutos do segundo tempo, Afsha tabelou dentro da área e carimbou o chute no travessão. A defesa americana se enrolou para tirar a bola, que sobrou para o mesmo Afsha, que chutou e viu a bola desviar e entrar. Nos últimos minutos ainda entrou Héber, mas o brasileiro mal conseguiu ter chances de tocar na bola.