Kit Harington, o Jon Snow de Game of Thrones, revela que será pai novamente

04/02/2023 | 16:11



Bebê a bordo! Neste sábado, dia 04, Kit Harington revelou que espera pelo seu segundo filho! O ator, que ficou mundialmente conhecido por interpretar Jon Snow na premiada série Game Of Thrones, é casado com Rose Leslie desde 2018. Os pombinhos se conheceram durantes as gravações da série.

O anuncio foi dado durante a sua participação do programa The Tonight Show with Jimmy Fallon. O ator assumiu estar nervoso e que está tentando explicar para o primeiro filho, que nasceu em 2021, que em breve haverá mais um bebê na casa.

Estou apavorado. Sabe, com o primeiro bebê você fica andando nas nuvens, e dançando em um campo de margaridas por 9 meses. Bom, o homem fica [risos]. Mas agora, o choque de realidade chega bem mais cedo. Tipo, você fica prático muito rápido. Não tenho certeza se ele [o primeiro filho] entendeu isso conceitualmente ainda. Estamos tentando prepará-lo pra isso. A gente aponta para a barriga de Rose e falamos, é o bebê da mamãe. E ele então aponta para a barriga dele e diz, Meu bebê.