Advogado de Rose Miriam afirma que a justiça está próxima, diz jornal

04/02/2023 | 16:11



Mais de três anos após a morte de Gugu Liberato, a disputa por sua herança volta a ser manchete de jornal. Nesta sábado, dia 4, o advogado Nelson Williams, que representa Rose Miriam e suas filhas, Marina e Sofia, enviou um comunicado ao jornal Extra dizendo que as gêmeas seguem ao lado da mãe, negando rumores que haviam sido, de acordo com ele, divulgado por alguns veículos. De acordo com Nelson, a justiça está próxima.

Em relação à disputa pela herança, a última novidade seria que a família do apresentador, que representa João Augusto, filho mais velho de Gugu, teria se unido ao suposto namorado do apresentador, o chef de cozinha Thiago Salvático, para expor que Rose Miriam não possuía união estável com Gugu, fazendo com que ela não recebesse sua parte da herança.

O advogado Nelson Wilians ? que representa a viúva Rose Miriam e suas filhas Marina e Sofia ? esclarece que as gêmeas sempre estiveram e estão ao lado da mãe na busca dela pelo reconhecimento de união estável na Justiça, ao contrário do que alguns veículos de imprensa estão divulgando. Essa é mais uma agressão a Rose Miriam, à família dela e à memória de Gugu Liberato. Reafirmamos, porém, que acreditamos estar mais próximos, a cada dia, de vermos a justiça ser feita, diz o comunicado.