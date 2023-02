Dia de TBT? Kate Middleton postou foto de sua infância para promover campanha

04/02/2023 | 16:11



Kate Middleton está promovendo uma campanha para conscientizar a população sobre a importância dos primeiros cinco anos da vida de uma criança. Neste sábado, dia 4, a página do Instagram da Princesa e do Príncipe de Gales acordou com um post inesperado.

Na foto, Kate Middleton, ainda bebê, está rindo em direção ao seu pai e tentando agarrar seu rosto. A foto foi tirada pela mãe da Princesa de Gales, Carole Middleton. Na legenda, a página explica o motivo da foto e encoraja os internautas a participarem da campanha #ShapingUs, compartilhando memórias de infância.

Na terça-feira, lançamos #ShapingUs para aumentar a conscientização sobre o papel vital que nossos primeiros anos desempenham na formação do resto de nossas vidas. Neste fim de semana, adoraríamos que todos vocês passassem um tempo com seus amigos, familiares, colegas e comunidades conversando sobre sua infância e como eles moldaram suas vidas. Espero que você também considere se juntar a mim para compartilhar uma foto sua antes do seu quinto aniversário para ajudar nessas conversas e compartilhar alguns sorrisos e memórias também.