Paolla Oliveira cai no samba em ensaio da Grande Rio

04/02/2023 | 16:11



Paolla Oliveira caiu no samba em ensaio da Grande Rio, escola em que a gata é rainha de bateria pela quinta vez. Neste Carnaval, a atriz foi nomeada também musa do camarote Arpoador, um dos maiores camarotes privados da Marquês de Sapucaí. Na última sexta-feira, dia 3, a Paolla esteve na Avenida para aproveitar o esquenta que rolou no camarote antes do ensaio da escola, no Rio de Janeiro.

Paolla aproveitou a noite para tirar fotos, sambar e gravar vídeos ocupando o posto de musa oficial de 2023. Momentos antes do ensaio da bateria, a atriz e outras estrelas deixaram o camarote e seguiram para o último setor do sambódromo, local onde aconteceu o ensaio com a bateria, casal de mestre-sala e porta-bandeira e intérpretes.

No ensaio, a estrela exibiu seu samba no pé e usou um lindo macacão exibindo o corpão. No Instagram, ela compartilhou fotos da produção e, nos comentários, alguns seguidores notaram a semelhança entre Paolla e Anitta.

A Anitta tá diferente!, comentou um internauta.