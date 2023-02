Padaria de S.Bernardo é alvo da polícia por receptação de leite de programa social

A Polícia Civil apreendeu neste sábado (4), na padaria Bella São Bernardo, localizada na Avenida Álvaro Guimarães, Planalto, 23 potes de leite com a identificação do programa estadual Vivaleite, destinado exclusivamente a crianças e idosos em situação de vulnerabilidade social no Estado.

Durante a ação deflagrada pelo GOE (Grupo de Operações Especiais), as embalagens, de 1 litro cada, foram encontradas no interior do estabelecimento, em uma câmara refrigerada.

A operação é fruto de denúncia feita à Delegacia Seccional de Polícia de São Bernardo sobre possível desvio de leite do programa social do Governo do Estado. Um dos proprietários da padaria, Thiago José dos Reis, foi autuado e deverá responder pelo crime de receptação. De acordo com a polícia, na nota do pedido do produto consta a menção a governo, “inferindo-se, daí, que Thiago tinha ciência quanto à origem ilícita do produto”.

“O produto não estava exposto à venda, mas estava sendo utilizado para o preparo de produtos colocados à venda. O sócio apontado como responsável pela compra do leite teria dito que o fornecedor é antigo e que ele deixava os potes dentro do estabelecimento, e que não teria visto as embalagens”, detalhou Murilo Fonseca Roque, delegado titular do 3º DP (Distrito Policial) de São Bernardo.

“Nesta operação, a polícia chegou à ponta final do processo, mas é necessário buscar onde o crime está começando”, ressaltou o delegado.

Segundo informações da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado, o Programa Estadual de Leite – Vivaleite atende 300 mil crianças ou idosos em vulnerabilidade social que precisam deste complemento alimentar de alto valor nutritivo. Para ser beneficiário, é necessário estar inserido no CadÚnico, cadastro do Governo Federal. O leite é distribuído por meio de instituições parceiras, inscritas junto à secretaria estadual.