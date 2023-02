Nunca antes atuado em novelas, Fabio Porchat fará sua estreia em Vai na Fé

04/02/2023 | 15:11



Que Fabio Porchat é um apresentador e tanto, você já sabe né? Mas segundo o jornal O Globo, o astro, que nunca fez participações em novelas, vai ter a sua estreia em Vai na Fé, com os episódios previstos para irem ao ar já na próxima semana.

O plot twist que ninguém esperava! Nas cenas, Porchat irá atuar como ele mesmo, onde vai receber o cantor Lui Lorenzo, interpretado por José Loreto, para uma entrevista em seu programa.

Porchat já interpretou inúmeros papeis na teledramaturgia brasileira, mas nunca em novelas. O mais recente foi na série Homens?, do Comedy Central. No GNT, ele permanece no ar com o Papo de segunda, mas deixará o elenco fixo ao final dos novos episódios. Em março, o apresentador deve voltar ao Que história é essa, Porchat?.