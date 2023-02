Al-Hilal busca empate no fim, vence Wydad nos pênaltis e reencontrará o Flamengo

04/02/2023 | 15:00



A estreia do Flamengo no Mundial de Clubes será contra o Al-Hilal. No jogo de abertura do torneio na tarde deste sábado, o time da Arábia Saudita derrotou o Wydad Casablanca, de Marrocos, nos pênaltis para seguir vivo na competição. O Al-Hilal conseguiu empatar o jogo por 1 a 1 já nos acréscimos do segundo tempo e, após quase virar na prorrogação, confirmou a classificação com uma vitória por 5 a 3 nas penalidades. O jogo aconteceu no Complexe Sportif Moulay Abdellah, em Rabat.

Flamengo e Al-Hilal se enfrentarão na próxima terça-feira, às 16h, na cidade de Tânger, no estádio Prince Moulay Abedellah. Os times farão uma reedição da semifinal de 2019, vencida pelo time rubro-negro por 3 a 1. O técnico Victor Pereira e sua comissão técnica acompanharam o confronto deste sábado direto do estádio.

Com uma festa de arrepiar da torcida marroquina do Wydad Casablanca, os atletas mostraram toda empolgação com o barulho ininterrupto vindo das arquibancadas. Além da cantoria, os torcedores do Wydad montaram um mosaico e um bandeirão para o jogo. O time de Marrocos dominou a primeira parte do jogo, mas deixou a vitória escapar nos momentos finais.

A primeira tentativa do time da casa veio de um chute de muito longe, que passou com perigo. O capitão Jabrane foi responsável por outro lance de perigo do jogo, emendando uma finalização da entrada da área após cobrança de falta para o time da casa. Melhor no começo da partida, o Wydad Casablanca chegou a abrir o placar, mas o gol foi anulado por impedimento. Apesar de ter mais a bola, o Al-Hilal pouco criou no primeiro tempo.

A postura do Al-Hilal mudou para a segunda etapa e o time saudita finalmente levou perigo para o adversário, colocando muita pressão nos cinco minutos iniciais. Mas a empolgação foi logo parada pelo Wydad Casablanca, que abriu o placar aos 8 minutos. Após um lance de muito perigo no contra-ataque, o Wydad conseguiu escanteio e, na cobrança, El Amloud finalizou de cabeça após desvio da zaga. A bola ainda tocou no travessão antes de entrar.

Com a dupla de ex-atletas do Flamengo em campo, Michael e Cuéllar, o Al-Hilal partiu para o ataque em busca do empate e começou a dominar o confronto. A pressão resultou em um lance polêmico, após um zagueiro do Wydad salvar uma finalização de Al-Dawsari em cima da linha. A arbitragem analisou um possível toque no braço e mandou o jogo seguir.

A dois minutos para os 45 do segundo tempo, o Al-Hilal conseguiu um pênalti para botar fogo na reta final da partida. Inconformado, o capitão Jabrane se excedeu na reclamação e acabou expulso. Kanno pegou a bola para a cobrança, bateu com segurança no meio do gol e empatou o confronto por 1 a 1 nos segundos finais, levando o jogo para a prorrogação.

Com um a mais, o Al-Hilal ainda encontrou tempo para pressionar em busca da virada nos acréscimos, mas o placar seguiu empatado e a decisão foi para a prorrogação. Para equilibrar o duelo, Kanno foi expulso logo no início da prorrogação porque deu uma entrada dura no adversário.

O time da Arábia Saudita seguiu melhor, mas o Wydad chegava em lances pontuais de perigo. Quase no último lance do primeiro tempo da prorrogação, o atacante Marega desperdiçou grande chance de virar para o Al-Hilal. O atacante recebeu na área, mas finalizou por cima do gol.

Nas cobranças de pênalti, o Al-Hilal iniciou as batidas e foi impecável. Marega, Vietto, Al-Shehri, Al-Hamddan e Aljuwayr não desperdiçaram suas cobranças. Pelo lado do Wydad, Allah acertou a trave na primeira tentativa e os gols feitos na sequência por Amloud, Ounajem e Daoudi só adiaram a eliminação do time marroquino.