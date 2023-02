Mauá entrega novo Centro Municipal de Esporte e Cultura

Da Redação



04/02/2023



Moradores do Parque das Américas, em Mauá, ganharam neste sábado (4) novo Centro Municipal de Esportes e Cultura. O espaço foi revitalizado pela Prefeitura e reabriu as portas à população. Entre as melhorias, o complexo recebeu nova pintura e troca de iluminação. O evento de reabertura do Centro contou com aula de ginástica e brincadeiras para as crianças.

“Nosso compromisso é o de transformar Mauá, oferecendo cada vez mais atendimento de qualidade à nossa população. Recuperamos esse importante espaço para as práticas esportiva e cultural. Além de colocar o contrato com a associação parceira em dia para o pagamento de professores, compramos equipamentos, como caixas de som para auxiliar o trabalho dos instrutores durante as aulas, e entregamos uma novíssima quadra poliesportiva coberta", disse o prefeito Marcelo Oliveira.

Localizado na Rua La Paz, s/n, o Centro Municipal de Esportes e Cultura conta com quadra poliesportiva, de futebol society, pista de skate, três piscinas, salas multiúso para ginástica, sala de artesanato, de lutas e laboratório de informática. Devido à mudança de nome, a Escola Municipal Alberto Betão Pereira Justino deixou de pertencer ao complexo.

O espaço promove oficinas esportivas e culturais como natação, hidroginástica, futsal, basquete, pilates, capoeira, taekwondo, jiu-jítsu, muay-thai, futebol society, dança, artesanato, bonecaria e pintura em tecido. Atualmente são 1.283 alunos.

Para se inscrever basta comparecer à Rua La Paz, s/n, de segunda a sexta, das 8h às 18h. É preciso apresentar RG, comprovante de vacinação contra a Covid-19 e de endereço. Para as aulas de natação e hidroginástica também é necessário levar exame médico. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: 4544-2426.