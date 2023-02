Noite do BBB23 é marcada por briga, choro e bagunça

04/02/2023 | 13:10



Sexta-feira é dia de festa na casa mais vigiada do Brasil! E na última sexta-feira, dia 3, não foi diferente porque o BBB23 recebeu o grupo Menos é Mais, Simone Mendes e Felipe Araújo para animar a noite dos brothers. E a noite foi longa. Teve beijo, teve tombo, teve bagunça e teve briga.

Para começar a noite, Fred Nicácio ficou incomodado com o comportamento de Bruno Gaga durante o show de Simone. Bruno, durante a apresentação, beijou a mão de um dançarino da cantora.

- Muito feio isso, gente! Um show com 20 pessoas. Pelo amor de Deus! Muito feio isso. Queima o filme da classe inteira. Vão falar: Olha lá a bicha doida, a bicha escandalosa, a bicha sem limite. Aí parece que toda bicha é assim. Tome modos. É muito feio, gente. O cara está trabalhando, é o trabalho dele.

E Bruno Gaga deu mais ainda o que falar. Além do momento com o dançarino de Simone, o brother tentou diversas vezes roubar um beijo de Gabriel Santana e até levar o participante para a cama. Os internautas não ficaram nada contentes com a atitude de Bruno, e até pediram por intervenção de Boninho.

E para a felicidade do Twitter, que já vinha shippando Gabriel Santana e Sarah desde o começo do programa, o beijo deles finalmente saiu! Mas quem não ficou muito feliz foi o Bruno...

O que também deu o que falar durante a madrugada nas redes sociais foi o tombo de Amanda, no meio da pista de dança. A sister foi tentar dominar uma latinha no peito, e acabou no chão! Esperamos que ela não acorde com dor, né?

E Gabriel Santana ainda rendeu mais assunto durante a noite. Enquanto conversava com Bruna, Fred Nicácio reclama sobre a atitude do brother, em achar que Gabriel continua insinuando a possibilidade de algo rolar de novo entre eles, mesmo Fred já tendo dito que não rolaria mais. Mais tarde, Bruna foi falar com Mosca, e aconselhar o brother a cortar essa relação com Dr. Nicácio

- É um desejo unilateral. Eu estou de boa na minha e ele vem se insinuando.

E para fechar a noite com chave de ouro, teve after no Quarto Fundo do Mar, mas nem todos os brothers gostaram... Os participantes entraram no quarto fazendo bagunça, barulho e mexendo nas malas, o que acabou revoltando Aline e Cara de Sapato.

- Isso não é resenha, é bagunça, é baderna. Vocês tão errados, velho. Brincar com a mala dos outros é chato, disse o lutador.

- Está todo mundo bêbado, entendo que é uma festa, mas tudo tem limite. Tudo tem limite! Você e todos eles invadiram meu espaço. Está desculpado, mas é uma palhaçada porque parece um bando de criança, comentou Aline.

Após se criar um clima terrível no Quarto Fundo do Mar, Bruno, Gabriel e Guimê vão levar o caos para o Quarto Deserto. Larissa reclama da bagunça, e Bruna se revolta com a hipocrisia da sister. De acordo com Bruna, Larissa fez a mesma coisa na noite passada, fazendo bagunça e atrapalhando quem estava dormindo.