Troca de tiros entre PMs e suspeitos deixa dois mortos e dois feridos no Rio

04/02/2023 | 12:06



Um homem suspeito e uma mulher morreram ao serem baleados na Avenida Brasil, uma das principais vias na zona norte do Rio, no início da noite de ontem, 3. De acordo com a Polícia Militar, um grupo armado que praticava assaltos na via disparou contra a viatura do Batalhão de Polícia de Choque (BPCq) que patrulhava a região. Os policiais reagiram e houve confronto com os criminosos. Após a troca de tiros, um suspeito e outras três pessoas ficaram feridas.

Uma mulher que passava pelo local e foi atingida não resistiu aos ferimentos e morreu. Outros dois ficaram feridos. O criminoso foi levado para o Hospital Federal de Bonsucesso. A PM apreendeu um revólver calibre .32 na ação.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital. Ainda não há informações sobre a identificação da vítima fatal e dos feridos.